¡Qué elegancia! Así celebró Daniela Ospina su cumpleaños 28

Cumplir un año más para mi es agradecer a Dios por todo lo vivido y que mi camino continúa. Es entender que aún me quedan muchas puertas por abrir, muchos viajes que hacer, muchas personas que conocer, muchas aventuras que vivir y cómo no, muchos errores que cometer para seguir aprendiendo a ser mejor persona en todos los aspectos de mi vida. 🙌🏻✨ Hoy fue un día muy feliz, con aunsencias que tocan el corazón pero con plena Fé que su propósito es mas grande que el mío. ¡gracias a mi familia y amigos que me hicieron tener un día maravilloso y a todos ustedes por acompañarme, con sus mensajes y buenos deseos, los aprecio valoro y llevo en mi corazón! 💓🥳 #happybirthdaytome #gracias @maygelcoronelofficial