¿Qué pensará Shakira? Gerard Piqué: “Que me silben en la cancha del Espanyol es mejor que el sexo”

Gerard Piqué siempre es franco en sus declaraciones y a veces un poco polémico porque dice las cosas ‘sin filtro’ tal y como le pasó recientemente al hablar del Espanyol.

El capitán del Barcelona sabe de la rivalidad que hay en suelo catalán por lo que siempre intenta poner un poco de ‘picante’ al referirse a su rival de patio.

“Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol, ya lo dije, sí. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben con los rostros desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo”, afirmó de entrada en entrevista con Jordi Wild.

Pero cuando sorprendió a todos fue cuando afirmó que goza que lo silben y lo insulten en el estadio del cuadro catalán, y hasta lo disfruta más que hacer el amor.

“Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Madrid son unos señoritos y bienquedas”, finalizó.