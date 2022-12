¡Qué respaldo! Esposa de Sebastián Pérez salió a apoyarlo tras el "me fui de Boca por ser vegano"

Manuela Restrepo escribió en sus redes sociales una aclaración con respecto a las declaraciones del mediocampista colombiano, que juega en la actualidad en Barcelona, de Ecuador.

Todo un revuelvo se causó después de que Sebastián Pérez señaló el pasado lunes la razón por la que se dio su salida de Boca Juniors, equipo al que llegó en 2016 procedente de Atlético Nacional.

"Yo creo que me fui de Boca por ser vegano. Cuando decidí seguir este camino, sabía que se iban a venir este tipo de comentarios. Me hice vegano estando lesionado, me sirvió para recuperarme más rápido, entrenar más y para poder llegar a las terapias con más energías", le contó en su momento a 'ESPN Redes' el colombiano.

Tras estas declaraciones y con lo que se generó después de ellas, Manuela Restrepo, esposa del mediocampista colombiano, salió en su defensa y quiso aclarar las palabras del actual jugador de Barcelona, de Ecuador.

“La verdad no soy de pronunciarme mucho ante las noticias y lo que se dice, pero hoy si quiero hablar o más que todo aclarar. Nos preguntaron si sentíamos que el ser vegano tuvo que ver con su salida. Sinceramente no creo que a nadie echen de su trabajo por sus hábitos alimenticios; dijimos que primero la lesión, luego el espacio para que otros jugadores se afianzaran y luego en veganismo le sumó presión, pero más de afuera que de adentro. Gracias a todo el mundo Boca que nos ha apoyado”, publicó Restrepo.

