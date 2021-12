En las últimas horas, Gerard Piqué concedió una extensa entrevista para el programa 'El Hormiguero', de la televisión española, y aparte de hablar de temas candentes relacionados con el fútbol y hasta con Real Madrid, también se refirió a temas personales.

En ese orden de ideas, al futbolista lo invitaron a referirse a Shakira y aspectos de la carrera musical de la famosa colombiana.

"A componer no, pero sí que muchas veces que le digo si me gusta o no me gusta, y a partir de ahí hace cambios", contestó el defensor del Barcelona cuando le indagaron sobre su influencia en los lanzamientos musicales de la artista de nuestro país.