¿Quién es José Semedo, uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo y que está de luto?

José Semedo es uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo . Lamentablemente él se encuentra de luto porque se murió su esposa Soraia, de 34 años, quien estaba internada en un hospital de Lisboa debido a una infección y el astro del Manchester United escribió un sentido mensaje en las redes sociales por el hecho.

Semedo es jugador de fútbol en la tercera división del campeonato portugués, defensor central de 36 años y capitán de Vitoria FC.

La amistad entre ambos jugadores se formó desde que Cristiano militaba en las inferiores de Sporting Lisboa. Desde ese entonces y hasta hoy esos lazos se mantiene entre ambos futbolistas.

"Le debo todo a Ronaldo. Si no fuera por él, me hubieran expulsado de la academia y regresado al vecindario, muchos de mis amigos de la infancia están en la cárcel o se han enganchado a las drogas. Nada me hace pensar que yo no habría seguido ese camino. Le debo mi carrera deportiva, mis hijos y mi maravillosa vida a Cristiano", mencionó José Semedo en su biografia, 'Win the day'.

Jose Semedo y Cristiano Ronaldo acompañados del Balón de Oro que obtuvo el atacante luso en 2016.

"Disfrutando con mi hermano y leyenda del Real Madrid, Cristiano, tiempos hermosos", comentó en 2015 durante unas vacaciones compartidas con Ronaldo.

Enjoying myself with my brother and Real Madrid legend @Cristiano #swfc - beautiful times x pic.twitter.com/nzGhM0s8oH — José Semedo (@JVSemedo) May 31, 2015