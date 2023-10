¿Quién es Sara Duque?, la docente de idiomas que le da clase a reconocidos futbolistas

Sara Duque es un reconocida profesora de idiomas, quien no solo se ha saltado a la fama por su profesión sino por dictarle clases a destacados futbolistas, como por ejemplo Julián Álvarez, actual jugador del Manchester City, y a la joven estrella brasileña Endrick, quien hace parte de las filas del Real Madrid.

Y es que en los últimos días el deportista, el cual prepara su arribo al conjunto 'merengue' publicó en su cuenta de Instagram un video de agradecimiento a la docente portuguesa. "Trabajar con Sara ha sido fundamental en mi desarrollo como jugador. Ella me ha guiado para comprender los desafíos que enfrentaré al mudarme a una nueva liga, tanto dentro como fuera del campo", se lee en 'post' del brasileño.

En el mismo mensaje Endrick comentó: "No solo me ha ayudado a mejorar mis habilidades en español y en inglés, sino también a comprender las diferencias culturales que encontraré en Europa. Esto me da una ventaja para adaptarme rápidamente al nuevo idioma, estilo de vida y ambiente futbolístico", dijo el jugador que, para muchos, es una de las grandes revelaciones del balompié.

Sara Duque y Julián Álvarez

A inicios de año la portuguesa se hizo viral en la redes sociales debido a que el futbolista de la Selección Argentina y del Manchester City dejó ver cómo que la joven docente lo ayudaba en sus clases de inglés. Desde ahí, Sara Duque se ha convertido en noticia debido a los importantes alumnos que tiene.

Cabe destacar que la profesora idiomas tiene más de 298 mil seguidores en su cuenta de Instagram y allí sube diverso contenido en el cual muestra cómo imparte clases a otros jugadores. Por ejemplo, a mediados del abril, Arthur, futbolista de la Fiorentina y quien estuvo en las filas del Barcelona, agradece por medio un video el progreso que tuvo aprendiendo inglés, gracias a la portuguesa Sara Duque.

En otras imágenes se le ha visto con los brasileños Richarlison y Vinicíus Júnior.