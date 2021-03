Rafael Santos Borré, concentrado en su presente mientras lo ambienta con el "conejo malo"

El futuro de Rafael Santos Borré aún es incierto, su contrato con River Plate culmina el 30 de junio, y las propuestas no han dejado de llover. Sin embargo, el delantero colombiano se ha mostrado concentrado en su presente y aprovechando de su buen momento.

Después de su brillante presentación frente a Godoy Cruz, el diario 'Olé, reveló un video en el que Santos Borré, habló de sus canciones favoritas, y los 'hits' que más escucha, incluso en camino a los entrenamientos con el equipo de 'la banda'.

El gusto del máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo, con 52 anotaciones en 137 encuentros, se destacó por su preferencia hacia Bad Bunny, "Me gusta el conejo malo", del cual escogió 'No me conoce'.

Así mismo, seleccionó otras dos canciones de reggaeton, como 'Ponte pa' mi', de Justin Quiles y 'Aparentemente' de Arcangel.

En el mismo video, reveló cual de sus compañeros es el DJ del vestuario, ""El que maneja la música en el vestuario es Nicolás De La Cruz", sin emabargo, agregó que no le gusta mucho la música que pone ya que "Pone muchas cosas uruguayas".

Del futuro de Santos Borré no se ha definido nada, han llegado propuestas de Brasil, del Celta de Vigo y de la Lazio, pero ninguna decisión se ha tomado al respecto. Por el momento su cabeza está en River Plate.

