Rebekah, esposa de Jamie Vardy, reveló que no ha tenido sexo con su pareja durante el Mundial

La bella pareja del delantero de Inglaterra, además, se molestó porque la llamaron la ‘reina del Mundial’ tras conocerse unas fotos en las que aparecía con las esposas de otros jugadores ingleses.

Rebekah Vardy, esposa de Jamie Vardy, delantero del Leicester City y la Selección de Inglaterra, reveló en la revista británica ‘Ok’ que no ha tenido sexo con su esposo durante el Mundial Rusia 2018.

“No hay prohibición de sexo, pero creo que tendríamos dificultades para hacerlo de todos modos con los niños alrededor; no funcionaría logísticamente”, indicó la bella mujer.

Vardy había elogiado al entrenador del conjunto inglés, Gareth Southgate, por permitirles pasar un tiempo a solas con sus seres queridos, a diferencia de los torneos importantes anteriores.

Por último, la esposa del delantero inglés dijo que no le gustó que la hayan llamado la ‘reina del Mundial’ tras conocerse unas fotos en la que aparecía junto a las esposas de otros jugadores de la selección, durante una cena en San Petersburgo.

"No me veo a mí misma de esa manera y no hay ninguna reina ni nadie a cargo: somos todas nuestras propias personas con nuestras propias identidades", aseguró.

