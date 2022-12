Reina del Carnaval de Barranquilla homenajeará al Junior, en La Guacherna

Este viernes será el desfile, que comenzará a las 7:00 p.m., en el que Stephanie Mendoza Vargas lucirá un vestido con los colores del conjunto ‘tiburón’.

‘El Papá de La Guacherna’, así fue llamado el traje que lucirá la reina del Carnaval de Barranquilla, en honor al Junior y también a Sebastián Viera, arquero uruguayo del conjunto atlanticense.

Publicidad

“Cuando me pusieron el vestido no me lo quería quitar. Ese vestido causa mucha reacción en la gente. Yo quiero que el barranquillero se sienta identificado al verme con el traje del Junior”, expresó Stephanie Mendoza Vargas, en entrevista con Blu Radio Barranquilla.

El atuendo lleva los colores tradicionales del equipo ‘tiburón’ (azul, rojo y blanco), el diseño de los guantes asemeja a un balón de fútbol y el accesorio que la reina llevará en la cabeza tiene las siete estrellas que ha obtenido el Junior en la Liga.

La Reina del Carnaval presentó el vestido "El Papá de la Guacherna", que es en homenaje a Junior y a nuestro capitán @sebavierareal pic.twitter.com/pMc73pv5Yo — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) February 15, 2017

Mi @JuniorClubSA este es un homenaje para ustedes, son lo más grande que tenemos!! Los amo ❤️ este año nos traemos la 8⭐️ — Stephanie Mendoza (@fefimendozav) February 15, 2017