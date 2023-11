René Higuita a la pantalla chica: el exarquero de la Selección Colombia contará detalles inéditos

¡Higuita a la pantalla chica! El mítico arquero de la Selección Colombia protagonizará un documental donde contará sus inicios en el fútbol y los momentos más importantes de su vida personal.

Fue el mismo René Higuita quien, por medio de sus redes sociales, publicó la fecha en la cual se estrenará el filme. "Gran estreno mañana 2 de Noviembre, por primera vez mi verdad saldrá a la luz", comentó el exAtlético Nacional.

Hecho que no pasado desapercibido entre los internautas, los cuales le han dejado varios mensajes al exarquero. "Que gran jugador! Recuerdo las finales que jugamos contra Atlético Nacional en el '89 y las semifinales en el' 90. Los penales en la final de la copa del '89 puso frente a frente a dos leyendas, René Higuita vs Ever Hugo Almeida. Respeto y admiración a un gran jugador", comentaron en la plataforma 'X', conocida antes como 'Twitter'.

Y es que se espera que en el documental el exguardameta comente varias situaciones que enmarcaron su vida profesional y privada, como cuando estuvo en la prisión en los años 90' o su famosa jugada del 'escorpión' contra la Selección de Inglaterra, la cual todavía sigue siendo homenajeada por muchos.

René Higuita en la Copa América Paraguay 1999. AFP

¿En qué está René Higuita?

En la actualidad, Higuita es uno de los preparadores de arqueros en el cuadro 'verdolaga', tarea que en múltiples ocasiones han sido reconocida por importantes jugadores, como Franco Armani, quien fue uno de los futbolistas que supo ser influyente cuando vistió los colores del conjunto 'verde', debido a las enseñanzas del autor del 'escorpión'.

"Agradecerle a Higuita. Tenerlo todos los días, compartir entrenamientos, concentraciones, partidos, fue una experiencia muy linda. Muchos consejos. Puntos que uno tenía que mejorar como arquero los fui implementando', dijo en su momento el hoy guardameta de River Plate.

Quedará por esperar cuáles serán algunas de las confesiones que René Higuita comente en el documental.