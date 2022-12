“Respeten a mi familia y a mi madre, no se inventen cosas que no tienen sentido”

Esto publicó Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, al leer sobre los rumores de una mala relación de su madre con Georgina Rodríguez, pareja del futbolista.

En los últimos días, corrió el rumor de una supuesta mala relación entre Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, y Georgina Rodríguez, pareja del futbolista. Esto, a raíz de que la mamá del portugués dejó de seguir a su nuera en Instagram.

La mamá del astro portugués explotó y se expresó mediante sus redes sociales. Aveiro publicó que: “Mis seguidores queridos, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo relación directa extráñense mucho, fue sin querer. Como saben, mi Instagram lo uso de forma superficial, no entiendo nada de esto. Y si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas fue solo por descuido. Toqué sin querer un botón. Dejen de inventar historias, no le den vuelta a la tortilla. Personas y gente tonta, ya tengo una edad suficiente para saber de eso, pero no sé manejar Instagram. Solo se publicar fotos y leer sus comentarios, y no del todo bien. Espero que estén bien y sean felices”.

Sin embargo, no fue la única en poner el grito en el cielo. Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, escribió: “Me acabo de encontrar con esta noticia, y empiezo a pensar que, además de que esta pandemia está afectando vidas, también está afectando cerebros”.

“No quiero ser grosera, pero a veces tengo ganas de enviarlos todos a la mierda. Solo pido una cosa, respeten a mi familia y, especialmente a mi madre, no se inventen cosas que no tienen sentido”, agregó.