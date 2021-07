Robert Lewandowski, en medio de sus vacaciones, se dejó tentar y jugó un 'picadito' con unos niños

Luego de la temprana eliminación de la Selección Polonia de la Eurocopa, sus jugadores si dispusieron a disfrutar de unas merecidas vacaciones. La gran estrella del equipo, Robert Lewandowski, no podía quedarse atrás y viajó a la bella Isla Cerdeña, en Italia, a pasar algunos días de descanso antes del inicio de la nueva temporada.

El delantero no se aguantó las ganas de darle un toque a 'la pecosa' y se animó a jugar un 'picadito' con algunos niños que se encontraban en la zona. Un momento bastante particular y que, seguramente, aquellas personas no olvidarán en su vida. Humildad y calidad humanda demostró el jugador polaco.