¡Rompan filas! Heung-min Son volvió con el Tottenham, después de cumplir su servicio militar

El futbolista surcoreano, quien estuvo en su país prestando el servicio militar obligatorio durante el tiempo de cuarentena por la pandemia del coronavirus, volvió a las prácticas con los ‘spurs’.

Oficialmente, este martes en Inglaterra los equipos retornaron a los entrenamientos de cara a una eventual vuelta a la acción de la Premier League. Sin embargo, en el Totttenham, Heung Min-Son fue noticia.

Con una evidente sonrisa, el atacante de Corea del Sur volvió a entrenarse con el equipo que dirige José Mourinho y, en el que también está el colombiano Dávinson Sánchez.

No obstante, fuera de su alegría por retornar a Londres, lo particular de su imagen en redes sociales es el look; en el que aún se notan las secuelas de un dignísimo corte militar.

De otra parte, según ‘TyC Sports’, el jugador surcoreano fue uno de los mejores en el polígono, por eso fue será galardonado con el Premio Pilsun por los resultados.

