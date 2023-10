Ronaldinho, sus fiestas en Milán y las mentiras para poder llevar a sus compañeros de juerga

De Ronaldinho se han tejido muchas historias, por su particular estilo de vida y por ser un amante de la noche, el licor, las fiestas e igualmente de estar rodeado por bellas mujeres, en sitios del más alto nivel por los países por los que ha pasado en sus tiempos de futbolista e igualmente ahora que vive de explotar su imagen, en eventos publicitarios.

Y en ese orden de ideas, Kevin-Prince Boateng, quien fue compañero del astro brasileño en el Milan de Italia, apareció en las últimas horas para contar algunas de las vivencias que pasó con él y justamente relacionadas con las salidas nocturnas que solían hacer juntos.

"A veces iba a fiestas con él. Un día mi esposa se quedó en casa. Siempre le dije que iba a jugar al póquer. Una noche mi teléfono vibró a las 4 de la mañana. Vi que era Ronnie. Mi esposa dijo: '¿Qué te pasa? ¡Contéstalo!' Pero no quería hacerlo porque pensé que probablemente estaba de fiesta y tal vez borracho", indició Boateng en conversación con Rio Ferdinand, en el canal de YouTube 'FIVE'.

Ronaldinho, luego de salir de prisión. Foto: AFP.

El relato de Boateng siguió y fue ahí cuando se le armó un problema en su hogar. "Puse el sonido más bajo para que no pudiera oírlo hablar tan alto. '¿Dónde estás?', me gritó por teléfono. Se oía música a todo volumen de fondo" -sigue Boateng- "'En mi cama', le respondí. 'Ven. Dile a tu mujer que vas a jugar al póquer'," me dijo Ronaldinho. Así fue como mi esposa descubrió que le mentía sobre el póquer”, confesó.

Publicidad

Así Kevin-Prince Boateng quedó expuesto y ante la mirada de asombro de su pareja sentimental, todo por las ocurrencias de 'Dinho', que no sabe de límites y que con el paso de los años es protagonista de verdaderas juergas, que hacía sin importar que estuviera en plena competencia profesional en los diferentes clubes en los que jugó.

Melissa Satta y Kevin-Prince Boateng. AFP