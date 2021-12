Ronaldo defendió la 'vida rumbera' de Neymar: "Qué importa lo que haya bebido, es su vida privada"

Las críticas a Neymar en las últimas semanas por las fiestas a las que asistió siguen subiendo. Tras su última lesión, con el PSG, al jugador brasileño se le vio festejando con varios artistas solamente horas después de recibir el fuerte golpe.

A algunos hinchas no les pareció bien que se fuera de 'juerga' en ese momento y en las redes sociales le 'llovieron' malos comentarios a exjugador del Santos, de Brasil.

Ante esta situación, Ronaldo Nazario, exjugador del Real Madrid, se pronunció al respecto y respaldó la "vida privada" que mantiene el delantero de 29 años.

“La vida privada de una persona conocida o famosa o de un atleta, no debería importarle a nadie. ¡Qué importa lo que alguien haya bebido, comido o no comido!", se lee en declaraciones recopiladas en 'The Sun'.

“Yo sufrí lo mismo que Neymar", agregó el exatacante de la 'canarinha'.

Neymar se perdió el partido contra Brujas, de este martes, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, por lesión en su tobillo, y los hinchas quieren verlo más dentro de las canchas que fuera de ellas.