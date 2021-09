Se revelan los secretos de la estricta alimentación de Cristiano Ronaldo: habló su cocinero

En el diario 'The Sun' le dedicaron un amplio espacio a Cristiano Ronaldo, jugador que llegó este martes a los entrenamientos de Manchester United. Pero no se habló de fútbol, se tocó un tema que es muy importante para el estado de forma del astro portugués: su estricta alimentación, algo que no es nuevo, pero que tiene relevancia por varios detalles.

Esos secretos de CR7 los contó Giorgio Barone, un cheff de su entera confianza y que indicó que "son alimentos saludables para Cristiano. Utilizo alimentos orgánicos y naturales: pescado, pollo, ternera, huevos, aguacate, aceite de coco y arroz negro".

Además de eso Barone dejó una sentencia: "tienes que cuidar tu cuerpo como si estuvieras cuidando un Ferrari".

El medio inglés agregó que "los mariscos, como las gambas y el pulpo, son algunos de los preferidos en la comida de Ronaldo, así como las carnes magras como ternera, más cereales integrales y ensaladas".

Cristiano Ronaldo es disciplinado al máximo en su dieta y por eso es muy poco lo que consume azúcares, grasas y carbohidratos.