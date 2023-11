Sebastián Viera encontró su otro deporte y es más duro que el fútbol

Cada vez más alejado de las canchas, pero no del deporte. Así está la nueva vida de Sebastián Viera, tras su salida del Junior de Barranquilla. En esta ocasión, el uruguayo se dejó ver bien activo y en forma en la Maratón de Nueva York, donde participó, probó ‘finura’ y al final festejó.

Bien es sabido que el golero uruguayo en el último tiempo se ha dedicado a hacer más uso de sus redes sociales, hacer patrocinios y ser uno de los pilares en el proyecto deportivo del Atlético Huila. Sin embargo, en el corto tiempo que ha estado fuera de las canchas Viera ha descubierto en el ‘running’ una de sus nuevas pasiones, que disfruta al máximo.

Como ya lo venía anunciando desde hace un tiempo, su intención era participar en la Maratón de Nueva York, en Estados Unidos. De todas maneras, no fue hasta este lunes 6 de noviembre que el ‘charrúa’ pudo cumplir su sueño en una tarde que estuvo adornada por el buen clima y el gran ambiente de competencia, por las varias personas que también hicieron presencia.

“Hoy tuve una de las mejores experiencias de mi vida, correr la maratón de New York. Sin duda que es de las mejores experiencias para los running. Estuve preparándome dos meses muy fuerte, desde que me invitaron y empezamos a preparar. Hoy con muchos miedos y adrenalina salimos a correr. Me lo disfruté como nadie y es algo que se los recomiendo a todos los que tengan la oportunidad de hacerlo”, fueron las palabras de Sebastián Viera a través de su cuenta de Instagram, luego de llegar a la meta.

¿Sebastián Viera ya se retiró del fútbol profesional?

A pesar de que lleva varios meses de inactividad, el golero uruguayo todavía no anunciado su retiro oficialmente. Sin embargo, esta no es una decisión que el ‘charrúa’ descarte en su totalidad, así como lo ha manifestado en entrevistas anteriores.

Aunque ha recibido ofertas de varios clubes y demás, Sebastián Viera todavía no ha tomado una certera decisión referente a lo que será su futuro profesional.