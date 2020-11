Sergio ‘Kun’ Agüero y el ‘lío’ con su cuñado: “Se come a mi hermana y encima…”

En su cuenta de Twitch, Sergio ‘Kun’ Agüero relató el particular suceso que tuvo con su cuñado, precisamente por un tema de videojuegos, algo del que el delantero se ha vuelto casi que un experto.

Para sus usuarios, el ariete del cuadro ciudadano dijo “mi cuñado me escribe y me dice ‘¿Puedo usar el Fórmula 1?’ No se entera de nada, me empieza a desconectar los cables y me desconecta todo el ordenador. ¡No toques!”.

Entre risas continuó su relato: “encima se come a mi hermana y luego quiere usar mis cosas, el simulador, es una cosa de locos. Falta que me abra la heladera y me coma todo. ¡Aguantá! Es una cosa de locos, no se rían, pero es así”.

A Agüero se le ha visto en el último tiempo practicando juegos de deportes y hasta de ‘shooting’. En la pandemia, la humanidad encontró a un verdadero ‘gamer’.