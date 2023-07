Sergio Ramos estuvo presente en concierto de Maluma y le dejó un valioso regalo

Sergio Ramos, el futbolista que actualmente pertenece al PSG, mostró en su cuenta de Instagram que se reencontró con Maluma durante un concierto en Ibiza, España. En esta oportunidad, el zaguero español tuvo un gran gesto con el cantante colombiano y le entregó una de sus camisetas autografiadas.

En la publicación realizada por el exReal Madrid, se pudo evidenciar el momento en el que le entregó la indumentaria al antioqueño, al que además le dedicó unas lindas palabras.

“¡Siempre un gusto verte, mi brother! Gracias por el trato. Nos vemos pronto”, Sergio Ramos.

Desde ese momento se generó una nueva interacción entre ambos que pudo ser evidenciada por las redes sociales, puesto que un instante después, también a través de Instagram, Maluma le agradeció a Sergio Ramos por el regalo.

“Gracias a Sergio por esta camiseta, que fue con todos los parceros y me dio este detalle tan hijuemadre”, comentó Maluma.

Pero el cantante colombiano no paró ahí, pues después aseguró que no quiere quitarse el regaló que le dio Sergio. “Si me ven solo con esta camiseta de ahora en adelante, no me juzguen. Sergio, me la voy a poner hasta en jmm”.

Por último, Maluma quiso tener un gesto más para el actual futbolista del registro del PSG y le pidió a sus más de 63 millones de seguidores que vayan a demostrarle su cariño y agradecimiento a Sergio Ramos. “¿Vieron esto? ¡Vayan a comentarle con corazón a este capo! Qué regalo. ¡Vamos a darle cariño mi gente!”, concluyó Maluma.

Cabe resaltar que en esa noche no solo estuvo presente Sergio Ramos, sino que también estuvieron otras estrellas del fútbol español como son Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes también posaron para guardar un recuerdo junto al cantante de nuestro país.