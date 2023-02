Shakira habló de su separación de Gerard Piqué: "Ahora dependo de mí misma"

La cantante colombiana Shakira vive un gran presente en cuanto a su carrera musical se refiere. Sus últimas colaboraciones han sido todo un 'hit' en la industria musical, tales han sido los casos de 'TQG' (Te quedó grande) que grabó junto a la intérprete paisa Karol G y la 'Session#53' que llevó a cabo junto al DJ y productor musical argentino, Bizarrap. Ambos temas se mantienen en los primeros lugares de la lista de reproducciones.

El caso es que en dichas canciones anteriormente mencionadas, la artista barranquillera le hace un 'duelo' muy particular a su expareja Gerard Piqué, con quien tuvo una relación sentimental de más de 10 años y esa misma nacieron sus hijos Milan y Sasha.

En las últimas horas, Shakira Isabel Mebarak concedió una entrevista para el programa 'En Punto', un formato televisivo de México y allí se refirió, por primera vez, de manera directa y concreta a su ruptura con el exfutbolista del Barcelona y la Selección de España.

De entrada, la autora de temas como 'Amarillo', 'Pies descalzos', 'Se quiere, se mata', entre otros, habló de la composición de 'Session#53' con Bizarrap. Manifestó que antes "compraba " una historia de amor diferente, pero que a a veces la vida y la fortuna la llevan a compensarla de varias maneras.

"Yo compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. Yo también tuve ese sueño, en el que tener una familia en el que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. Pero no todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra como compensarte, conmigo lo ha hecho con creces, mi vida lo ha hecho con estos niños maravillosos cada día", dijo Shakira.

En la entrevista, la 'currambera' se mostró totalmente sincera en cuanto a los asuntos del corazón y las relaciones amorosas. Con todo lo sucedido en el último tiempo en cuanto a Gerard Piqué, fue enfática en afirmar que ahora siente que se basta con ella sola.

"He encontrado que esa fábula de que la mujer necesita un hombre no es real. Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres. He sido enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva. He podido sentir que yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida, sale más fortalecida, y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor. Porque lo contrario de la depresión es la expresión", contó la barranquillera.

Por último, Shakira confesó en la íntima intervención con 'En Punto' que ahora se siente una mujer más completa, se siente más fuerte y empoderada. Y en cuanto a su carrera musical afirma que va en ascenso.

"He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que hubiera pasado. Ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma, y dos niños que dependen de mí. Voy de subida, ahora tengo más confianza en mí misma. Lo duro para el ser humano al enfrentarse a situaciones inesperadas es que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creí que era más bien frágil", concluyó.