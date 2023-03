Shakira y su relación con Piqué: se viraliza video en que la madre del español la manda a callar

Shakira y Gerard Piqué dieron por concluida su relación amorosa de más de diez años, a principios del mes de junio del año 2022. Pese a que ya ha pasado bastante tiempo desde la ruptura entre la cantante barranquillera y el exfutbolista del Barcelona de España, siguen apareciendo infidencias del tema y el último que le da la vuelta al mundo y que ya es viral en las plataformas digitales, tiene como protagonista de la escena a la madre de Piqué: Montserrat Bernabéu.

En las últimas horas en la prensa de España ha causado revuelo un video en el que la progenitora de Piqué toma del rostro a la intérprete de 'Pies Descalzaos', 'Inevitable', 'Hips don't lie', entre otros temas, y posteriormente pronuncia unas palabras, pero lo que más llamó la atención del clip es que Montserrat Bernabéu se lleva un dedo a la boca y hace un gesto de mandarla a callar. Todo esto se dio en presencia de Gerard Piqué, quien sólo vio la situación sin hacer más.

Dicho video fue compartido en Twitter y ya lleva millones de visualizaciones. Además, el usuario acompañó el video con las siguientes palabras. "Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabéu (la exsuegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara, frente a Gerard y sus hijos".

Este video saca a relucir algunos rumores de la prensa rosa española sobre la supuesta mala relación que tendrían Shakira y la madre de Piqué.

Aquí el corto video que es tendencia en las redes sociales:

Alguien cercano a la familia Piqué-Mebarak, que frecuentaba la casa de ellos, supuestamente dijo que ya había presenciado una discusión seria, en la que Montserrat Bernabeu (la ex suegra de Shakira) golpeó a Shakira en la cara frente a Gerard y sus hijos. pic.twitter.com/LTxrvt1XeR — suite 16 (@suitedieciseis) March 15, 2023

De otro lado, Shakira ha sido noticia en las últimas semanas y todo por su gran presentación en el 'talk show' de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' en el que cantó la 'Sesion#53' junto al DJ y productor argentino Bizarrap. En dicho tema, la 'currambera' le dedica algunas frases a su exsuegra. Puntualmente dice: "Me dejaste de vecina a la suegra".

Lo que dijo Piqué después del show

"No quiero hablar del tema, no creo que toque", argumentaba el catalán. Después de un largo silencio, Gerard Piqué confesaba que "creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos". El otrora futbolista no ha querido hacer mucha mención a su vida privada y más bien le huye a los medios.