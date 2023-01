Mientras se define su futuro deportivo, Teófilo Gutiérrez pasa unos días de esparcimiento y de descanso en el mar Caribe, así lo dio a conocer el delantero barranquillero en sus redes sociales oficiales. El del barrio La Chinita, de la capital del Atlántico, ha sido noticia en las últimas horas por un tema fuera del fútbol y ha recibido críticas por sus seguidores tras una rifa que realizó en sus plataformas digitales, pero no hubo ningún ganador.

El exfutbolista del Junior de Barranquilla y del Deportivo Cali promocionó una rifa en sus redes y el gran premio era una camiseta de Lionel Messi de la Selección de Argentina, al conocer sus fanáticos cuál sería su recompensa no dudaron en apoyar a la iniciativa de 'Teo', ya que éste pretendía recoger algunos fondos para comprar algunos juguetes y obsequiárselos a los niños más vulnerables y necesitados de Barranquilla y de su área metropolitana.

El valor de la misma era de 20 mil pesos y los seguidores del número '29' no dudaron en adquirir las boletas. No obstante, tras la fecha de caducidad de la rifa Gutiérrez Roncancio aseguró en un escueto mensaje que no hubo ganador de la camiseta de Messi y le dio las gracias a todos aquellos que se animaron a comprar los tiquetes.

"Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar", fue el mensaje que publicó Teófilo Gutiérrez en sus historias en la red social de Instagram.

Dicho mensaje causó todo tipo de reacciones y polémicas por parte de aquellos que no dudaron en escribirles mensajes fuera de tono a 'Teo' Gutiérrez. Incluso, sus excompañeros del Deportivo Cali también le dejaron algunas palabras en tono de broma en su más reciente publicación en Instagram, precisamente en la que está en un lancha paseando y gozando de las playas de nuestro territorio.

"¿Quién se ganó la rifa 'Teiño'?", escribió Harold Preciado, quien compartió dupla de ataque con Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali y lograron la adjudicación del título en la liga del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2022. La respuesta de 'Teo' fue la siguiente: "Con esa rifa estoy viajando", lo que generó una ola de críticas.

Otro de los que comentó la publicación fue Kevin Velasco, futbolista del conjunto 'azucarero' y con quien el experimentado delantero barranquillero tiene una gran amistad. "Compraste la cadena con la rifa, jefe", fue el mensaje que añadió.

En una oportunidad el propio Teófilo Gutiérrez aseguró que la camiseta se la había obsequiado el propio Lionel Messi.