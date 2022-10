Toda una novela viven la futbolista Diana Celis y 'Epa Colombia', tras finalizar su relación

Como 'de novela' ha sido discusión entre la jugadora colombiana Diana Marcela Celis, que actualmente milita en el fútbol de Chile, y la influenciadora Daneidy Barreras Rojas, reconocida como 'Epa Colombia', luego de que se conociera que la exSanta Fe demandó a a la creadora de contenidos por una declaración de unión marital de hecho, después de haber sostenido una relación por seis años y que finalizó a principios de 2022.

Frente a estos hechos, en las últimas horas, 'Epa Colombia' decidió mandar 'el primer golpe' en sus redes sociales. Frente a una pregunta de uno de sus seguidores sobre si era cierto la demanda, la influencer comentó: "Sí amiga, me colocaron otros dos delitos, pero, bueno. Ella sabe que yo obré súper bien y que hice las cosas bien y que le di todo lo que me pidió el abogado de ella".

Publicidad

"Diana a mí me demandó, porque cuando terminamos, muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía el 50. Yo no me casé, pero después de dos años convivir con una persona, tú tienes que por ley darle algo a esa persona", respondió a otra de las preguntas que le hicieron.

"Los abogados de ella querían quitarme ese porcentaje, y me colocaron una demanda. Yo le dije que habláramos, para ver ella qué quería y yo que le podía dar. Ella se quedó con el apartamento del Olaya, del Bochica, la casa del Restrepo, una suma de 500 millones, dos motos y un carro. Y yo siento que obré bien", fueron sus palabras hacía sus seguidores en Instagram.

Celis, le respondió por la misma red social, a través de sus historias en su cuenta personal @diana.celis5. La atacante del Santiago Morning hizo su descargo: "Yo siempre trato de ser sincera, de actuar bien, de amar y acompañar a quien está conmigo, he dejado sueños, proyectos que he tenido en mi vida por vivir la de los demás, he estado en las buenas y en las malas, en problemas durísimos con el Transmilenio (risas), cuando supe que en ese momento, ella estaba con otra persona", aseveró Celis.

"A mí me enseñaron que a las personas que uno ama y a las personas cuando están en las malas no se abandonan, siempre estoy ahí más cuando el amor que yo siento es real", agregó. Al final de la serie de videos subidos a sus historias, Celis escribió: "Crecimos juntas, las dos aprendimos a ser mejores, yo aprendí de ella y ella de mí, trabajamos juntas. Me pregunto ahora en dónde están esas palabras "yo no sería nadie sin ti, tú eres mi apoyo, gracias por acompañarme siempre en las malas y buenas, te mereces todo porque estás conmigo desde cero". Te respeto y lo haré siempre, pero, te pido que me respetes ahora", sentenció la futbolista.

Captura de pantalla de Instagram Instagram @diana.celis5

Publicidad

"Te amo y mereces lo mejor del mundo que ya lo perdiste porque era yo, pero, te repito, haz las cosas bien y no dañes a nadie por reproducciones o aceptación de alguien en la sociedad", seguido de unos corazones, fue su último posteo.

Finalmente llegó una respuesta de 'Epa Colombia': "ya me están echando en cara lo del Transmilenio, tengo que agradecerle, porque fuiste tú la que grabo ese video, yo a mi pareja no lo diría que hiciera ese daño, pero bueno. Todas las personas cuentan la historia como les conviene, sienten que lo hicieron perfecto, yo siempre soy una mala en todo", seguido de risas.