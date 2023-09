Todo un rollo por las uñas pintadas de Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones, de Rosario Central

Pronto dará inicio la séptima jornada de la Copa de la Liga del Fútbol Profesional de Argentina, con encuentros clásicos como el típico encuentro entre Rosario Central y Newell's, el clásico rosarino. En la previa del partido que se dará en el estadio Gigante de Arroyito, los futbolistas Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones, colombianos que militan en el conjunto 'canalla', compartieron una historia en sus redes sociales en la que se les veía haciéndose una 'manicure'. Esta publicación generó risas entre los miembros de Central, y uno de los que se pronunció al respecto fue su entrenador, Miguel Ángel Russo.

En primera instancia, reconoció que lo hecho por los colombianos es algo común para ellos. Sin embargo, en Argentina, esto causó un gran revuelo. "Primero que todo, no conocen a los colombianos, son cosas naturales. Encima, le sacan una foto. Hoy les pregunté. Les cobraron, peor todavía", aseguró entre risas Russo, quien sabe muy bien lo que es tratar con colombianos, pues el estratega vivió un par de años en suelo cafetero cuando dirigió a Millonarios.

Tras ello, añadió que está muy contento con que ambos colombianos estén en su equipo y que la situación que desencadenó todo este 'escándalo' no afecta a los intereses del club. "Si vos vivís en Colombia y conoces la mentalidad de los colombianos y la forma, bastante bien están acá. Comparados con otras situaciones y otras formas, al contrario, estoy muy contento con los dos, ya que son cosas naturales que no conoce el país ni tampoco la ciudad y se dejan llevar por otro tipo de situaciones que no son normales. A nosotros no nos modifica nada", comentó el argentino.

Incluso, fue preguntado por el resultado final de la manicure de ambos jugadores causando la risa de varios de los presentes. Sin embargo, Russo no quiso hablar del tema. "No opino de eso", sentenció entre alguna que otra carcajada.

Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones pasaron por la manicura antes del clásico de Rosario Central vs. Newell's 💅🏾 pic.twitter.com/4Q18DM3i3Q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2023

Ahora, el conjunto de Miguel Ángel Russo, Dannovi Quiñones y Jaminton Campaz tendrá que concentrarse de cara a lo que será la fecha de clásicos del fútbol argentino. Su rival: Newell's Old Boys, equipo con el que tienen una rivalidad histórica. Dicho compromiso se dará el próximo sábado 30 de septiembre a las 2:30 p.m. (hora de Colombia), partido del que el director técnico 'canalla' afirma que buscará ganar. "Me gusta ganar todos los partidos. Siempre uno sabe lo que es un clásico en esta ciudad", culminó de esta manera Russo.