“¿Tú también me los vas a tocar?” “Yo sí te los toco”: Míchel recuerda la tocada a Valderrama

El exjugador del Real Madrid evocó el momento en el que se hizo célebre por provocar al volante colombiano durante un tiro de esquina.

José González, exjugador del Real Madrid y actual técnico del Málaga, reveló los detalles de una de las polémicas que vivió en la temporada 91-92 con el volante colombiano Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, quien actuaba por entonces en el fútbol español con el Valladolid.

“Hubo unos problemas con Valderrama durante el partido. Le dijo a un jugador de los nuestros que no hablaba español, concretamente Prosinecki, ‘me vas a tocar...’ Yo le comenté que él no había sido, sino Fernando Hierro, y entonces me contestó: ‘Tú también me los vas a tocar...’, a lo que le respondí: ‘¡Yo sí te los tocó!’ ¿Pero por qué dicen que le provoqué? Eso fue un arrebato, ¡me enamoré!””, contestó González -entre risas- durante ‘Mi casa es la tuya’, un programa de la televisión española.

Míchel, como es conocido popularmente, fue más allá y recordó la vez en la que años después se reencontró con Valderrama y su esposa. “A medida que me acercaba a ambos escuché que Valderrama murmuraba ‘mira, allí viene mi novio’. Entonces me acerqué a su esposa y le dije ‘¡eh, que te lo quito!’ ¡Ella se moría de la risa!”, confesó.