Un nuevo lío para Mauro Icardi: mujer trans afirma haber tenido relaciones con el argentino

Mauro Icardi es tendencia últimamente por los problemas en su relación con Wanda Nara. Tras una aparente ruptura por infidelidad, el delantero del PSG parece haberse reconciliado con su esposa, aunque este nuevo capitulo le puede causar más inconvenientes.

Se trata de la confesión de Guendalina Rodríguez, una 'escort' transexual quien afirma haber tenido relaciones con el jugador argentino.

"A Icardi le gusta la vida loca. Me contactó por una agencia preguntándome si estaba disponible para cenar. Él me eligió de un catálogo, yo no sabía quién era porque no soy aficionada al fútbol", dijo la mujer en el programa de radio argentino 'El Show del espectáculo'.

"Mauro creía que yo era mujer, pero le gusta la perversión y le encantó mi lado B. A Icardi le gustan las chicas trans. Ya hubo un escándalo en 2014 o 2015 con otra trans argentina. Está con Wanda porque tiene miedo porque es su manager. Le mantiene todo, su vida profesional", agregó Rodríguez.

Sobre la encuentro con Icardi, Guendalina dijo: "La experiencia fue muy buena: Me gustó. En la cama era bueno y ansioso. Intentábamos ser transgresores. En los mensajes del miércoles 20 de octubre me dijo vía videollamada que le gustaría vivir tranquilo y libre para hacer lo que quiera y que espera que Wanda lo perdone".