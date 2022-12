¿Una indirecta para Fredy Guarín? "El verdadero amor no te maltrata, no te miente"

En su cuenta de Instagram, la bella Andreina Fiallo, ex del volante boyacense y madre de sus dos hijos mayores, escribió un mensaje en el habla de su pasado y de las sensaciones de su presente.

"No hay que arrepentirse de las decisiones tomadas". Esas fueron algunas de las frases usadas por Andreina Fiallo, quien tuvo una amplia relación sentimental con el futbolista Fredy Guarín, en la actualidad en nuestro país a la espera de definir en qué equipo va a continuar su carrera tras dar finiquito a la vinculación con Shangau Shenhua, de China.

Fiallo escribió un amplio mensaje a sus seguidores en redes sociales, ya que, según ella, no puede responder a la gente que le escribe uno a uno.

Aunque en ningún momento dio nombres propios, el extenso escrito parece tener como destinatario a Guarín, quien mantiene ahora una relación sentimental con Sara Uribe que tiene como fruto al pequeño Jacobo, el hijo de los dos.

"Es hermos tener un corazón puro y dispuesto. El verdadero amor no te maltrata, no te miente, no te falta al respeto, no te hace creer que no vales", dice en aparte Andreina, quien recibió ciento de comentarios positivos.

Andreina Fiallo es empresaria y modelo y es muy activa en sus redes sociales, a tal punto de contar con cerca de un millón de seguidores en Instagram.

