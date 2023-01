Wanda Nara, la ex de Mauro Icardi y de Maxi López es vinculada con un nuevo amor y es futbolista

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es reconocida como una de las más polémicas en el mundo del fútbol y la farándula desde sus inicios, cuando el argentino le 'robó' la mujer a un compañero de equipo, sin embargo, a pesar de su unión y formalización de la relación, con el pasar del tiempo las controversias no pararon, como ahora, con el supuesto tercero: Keita Balde.

Bien es sabido que en varias oportunidades la pareja argentina ha puesto sus discusiones personales en la agenda general de todos, y esta vez no sería la excepción. Desde hace un tiempo la relación no va bien, a eso las polémicas con el cantante de cumbia L-Gante, las indirectas por redes sociales y demás.

En los últimos meses ambos han querido recomponer las cosas, hecho que al parecer se empezó a complicar con las declaraciones del famoso paparazzi: Jordi Martín, quien reveló la infidelidad de Wanda con Keita Balde: "Nara discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, excompañero de Icardi”.

“Me avalan 17 años de profesión con una carrera indiscutible, y a mí me aseguraron dos encuentros sexuales, el de Milán y el de Dubái. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras”, agregó el español, además de afirmar que el "después de esto, Icardi se puso en contacto con la mujer de Keita por redes sociales, le avisa, le explica la situación".

"Este futbolista, que lleva casado 8 meses, conoce a Wanda, hay un flechazo, y se desplaza a Dubái para jugar un partido y ella se escapa para verlo. Me dicen que se alojaron en un hotel de lujo", sostuvo Jordi Martin

Frente a esto, el delantero del Galatasaray de Turquía se refirió sobre el tema, dejando unas picantes declaraciones a Jordi Martín: "Te voy a ahorrar el chimento de mañana, así tienes tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente de que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado [Balde] por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)".

Además de eso, Mauro hizo evidente la conversación con Simona Guatieri, mujer de Balde, para advertirle: "Solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 a.m. de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos", todo esto en una historia por Instagram.