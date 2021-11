Wanda Nara se sinceró y habló de frente, sobre la infidelidad de Mauro Icardi con la 'China' Suárez

La modelo y esposa del argentino Mauro Icardi, del PSG de Francia, Wanda Nara, se sinceró en las últimas horas y habló de frente sobre la infidelidad del jugador con la 'China' Suárez, quien es una reconocida actriz.

En una extensa entrevista con Susana Giménez, Wanda opinó sobre el comunicado de 'China' y por qué Icardi no tuvo relaciones con ella; además, de su acercamiento con Maxi López, exfutbolsita argentino con quien la modelo tuvo tres hijos.

"Leí el comunicado de la 'China'. Fue muy complicado, capaz yo soy medio tonta, pero fue muy complicado para entenderlo, y repito y entiendo que hay mujeres que vivan diferente", expresó de entrada Wanda Nara.

Y añadió que, "yo aclaro que nunca estuve separada. Está más que claro que todos los veranos me voy sola con mis hijas durante dos semanas porque mi marido está de pretemporada, pero nunca estuve en crisis".

"Fue el momento en el que más subíamos fotos juntos, si estaba con mi familia todo el tiempo. Yo hago como una especie de reality en mis historias y las dos nos seguíamos. Yo no estoy ni un minuto en una relación que no tenga amor, me pasó en mi relación anterior”, puntualizó la también 'influencer'.

Entre tanto, a la esposa de Icardi también le preguntaron sobre el episodio en el que el futbolista visitó a Suárez en un hotel. "Errores podemos tener todos, menos yo porque no me lo perdonaría, pero esto en la vida pasa. Yo soy una mina que llega al hueso. En otra vida habré sido detective, porque quiero saber todo, hasta el último detalle. Vi todo y si pude recomponer mi relación fue porque Mauro me contó todo, fue sincero y desde el otro lado me dijeron lo mismo, las mismas cosas”.

“A mí esto me sirvió para hacer un 'reset' en mi relación y saber que la persona que tengo al lado sigue confiando en mí. Me dijo cosas muy difíciles. Si hubiese estado en el lugar de él, no sé si hubiese contado todo", continuó Nara, en la entrevista.

Finalmente, la también agente del jugador del PSG, tocó el tema de su expareja Maxi López, quien se hizo cargo de sus hijos, durante la crisis con Mauro Icardi.

“Veníamos trabajando el tema de estar bien, Maxi venía haciendo las cosas bien, me preguntó qué podía hacer. Yo sé dar vuelta la página y ver que las cosas pueden estar mejor, las cosas pueden cambiar. Maxi se comportó bien y se quedó con los nenes, que era importante que no vivan esto, porque los varones son grandes. Igual ellos no siguen en sus redes sociales a la gente de Argentina", sentenció Wanda Nara.