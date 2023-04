Wayne Rooney aún tiene un sueño por cumplir en el mundo del deporte: quiere boxear

Wayne Rooney es un exfutbolista inglés que mientras estuvo activo en el rectángulo verde, su nombre fue sinónimo de goles. El otrora delantero del Manchester United tuvo una envidiable carrera en la Premier League y en la Selección de Inglaterra, donde logró convertirse en uno de los mejores delanteros de su momento.

Luego de su retiro como futbolista, tomó un nuevo rumbo en el mundo del fútbol convirtiéndose entrenador del D.C. United, cargo que ejerce en la actualidad. No obstante, más allá de seguir inmerso en el balompié, un famoso promotor de peleas de boxeo reveló una interesante información acerca de 'Mr. T'.

“Cuando Wayne (Rooney) tiene algunos tragos de más, me envía mensajes para decirme ‘consígueme una pelea con tal y tal’, y no puedo evitar emocionarme, pero al siguiente día la propuesta desaparece cuando le pregunto si lo dijo por las copas de vino o porque hablaba en serio”, expresó Eddy Hearn, creador de 'Matchroom Boxing'.

Y es que aunque sorprendieron estas declaraciones que giran en torno a Wayne Rooney, no serían para nada descabelladas, ya que el ahora entrenador de fútbol siempre se ha mostrado como aficionado de los deportes de contacto; tanto así que en 2015, tuvo una participación en la WWE, y también se le vio en repetidas ocasiones en peleas de boxeo de su compatriota Ricky Hatton, a quien acompañó en más de un asalto.

Sumado a lo anterior están las declaraciones de Wayne Rooney en un documental sobre su vida, en la que reveló su niñez en la que peleaba constantemente en las calles. “Yo no era el niño más majo a esa edad. Hice algunas cosas que estaban mal y tuve muchas peleas cuando era más joven. A veces te golpean y eso no es agradable, pero solía disfrutarlo un poco. Recuerdo que me rompieron la mandíbula en Mánchester. Yo tenía unos 13 años y un tipo me agarra y me golpea. Él fue a golpearme de nuevo y simplemente me dejé caer, lo atrapé y luego salí corriendo", fue uno de sus relatos.

También mostró una reveladora parte de su vida en la cual tuvo problemas con el alcohol, “mis errores por la bebida podrían haber sido chicas, podría haber sido conducir bajo los efectos del alcohol, algo que hice, podría haber sido matar a alguien... o podrías suicidarte. Sabía que necesitaba ayuda, para salvarme, pero también para salvar a mi familia”, sentenció Wayne Rooney, en una de sus declaraciones en la pieza audiovisual.