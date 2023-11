Wayne Rooney: "Cuando jugaba, a los 20 años tomaba hasta desmayarme"

"Cuando tenía una veintena de años, el alcohol me sirvió de vía de escape" a la presión y la fama, admitió en un podcast el excapitán de la selección inglesa de fútbol Wayne Rooney.

"Volvía a casa, me pasaba varios días encerrado, sin salir. Bebía casi hasta perder el conocimiento", declaró el exniño prodigio del fútbol inglés, recientemente nombrado entrenador del Birmingham, club de la segunda división inglesa.

Rooney, que ahora tiene 38 años , entró en el mundo del fútbol profesional a los 16, cuando debutó con el Everton, y a los 17 ya fue internacional con Inglaterra.

A los 18 firmó por uno de los grandes del fútbol inglés, el Manchester United, en el que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.

"No quería rodearme de gente, porque a veces te sientes incómodo. A veces tenía la impresión de defraudar a la gente y no sabía cómo afrontar la situación", añadió Rooney en un podcast lanzado por Rob Burrow, exjugador de rugby y enfermo de ELA.

"Cuando no aceptas ayuda y los consejos de los otros, te puedes encontrar hundido y es lo que me ocurrió durante unos años. Hoy, felizmente, ya no tengo miedo de explicar mis problemas a los otros", concluyó el exdelantero.

¿Quién es Wayne Rooney?

Wayne Rooney es uno de los futbolistas ingleses más destacados de su generación. Nacido en Liverpool en 1985, empezó a jugar al fútbol desde muy niño y pronto demostró su habilidad y su pasión por el deporte. A los 16 años debutó en la Premier League con el Everton, el equipo de su ciudad, y marcó un gol espectacular al Arsenal que lo catapultó a la fama. Ese mismo año, también debutó con la selección inglesa, siendo el jugador más joven en hacerlo.

Su talento no pasó desapercibido para el Manchester United, que lo fichó en 2004 por una cifra récord para un adolescente. En el club de los Red Devils, Rooney se convirtió en una leyenda, ganando numerosos títulos nacionales e internacionales, y siendo el máximo goleador de la historia del club con 253 tantos. Con la selección inglesa, también fue el máximo anotador con 53 goles, aunque nunca pudo conseguir un trofeo con su país.

Tras 13 años en el Manchester United, Rooney volvió al Everton en 2017, donde jugó una temporada antes de emigrar a la MLS estadounidense, donde defendió los colores del D. C. United. En 2020, regresó a Inglaterra para jugar en el Derby County, donde se retiró como jugador en 2021 para convertirse en el entrenador del equipo. Actualmente, dirige al Birmingham City de la segunda división inglesa.