“Wayne Rooney no parecía tan alcoholizado para mí”: la sensual acompañante del jugador

El viernes pasado el delantero inglés fue arrestado manejando en estado de embriaguez y este sábado se conocieron detalles de la noche del ídolo del Everton.

Tras ser arrestado por la policía local por conducir ebrio, Wayne Rooney no se puso en problemas solo con la ley, sino también con la opinión pública, su profesión e incluso con su esposa y familia.

Este sábado, se conoció a través de una publicación de ‘The Sun’ que el delantero del Everton estaba siendo acompañado por una sensual mujer de 29 años, llamada Laura Simpson.

“Llegué al bar alrededor de las 10 pm. Él se presentó con su amigo (Wes Brown), nos sentamos, conversamos y nos reímos. Sólo estábamos en el coche y de repente vimos las luces intermitentes azules detrás de nosotros. Wayne estaba muy preocupado por ello. No sabía qué pensar, todo pasó tan rápido. Fue un torbellino. No sé si es porque estaba ebria, pero Rooney no parecía tan alcoholizado para mí”, dijo la mujer al diario británico.

La esposa de Rooney, quien además espera su cuarto hijo con el jugador, se encuentra en España disfrutando de unas vacaciones junto a sus demás hijos, pero según informa el medio estaría muy disgustada con el comportamiento de su marido.