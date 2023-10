Wilder Medina se confesó y fue sincero: "Mi mejor versión todavía está por venir"

Wilder Medina se confesó y fue sincero. El oriundo de Puerto Nare y quien brillara en clubes como Deportes Tolima y Santa Fe concedió una intensa entrevista en las últimas horas.

El exfutbolista, de 42 años, abrió su corazón en diálogo con el programa 'La Red', de Caracol Televisión, y allí contó detalles inéditos de su vida, no sólo del fútbol, sino de todas esas adiciones que lo consumieron en gran parte de su carrera deportiva. Ahora dice que es un hombre nuevo y que quiere dejar un legado.

"Yo quiero más y la verdad es que dejé de ser conformista; es una de las claves de mi cambio, porque cada día quiero más, quiero verme más bonito, quiero verme mejor la sonrisa y físicamente mejor", confesó Wilder Medina al programa anteriormente mencionado.

Wilder confesó que gran parte de su cambio, de esa recuperación se debió a su actual pareja, que le hizo ver la vida de otra manera.

"Yo creo en usted, en sus capacidades y sé que puede dejar un buen legado; un buen consejo para un joven, pero debes empezar contigo. Ese día lloré, lloré con ella: 'le dije tienes toda la razón'", complementó el exgoleador del Deportes Tolima.

Pero ahí no pararon las confesiones por parte de Wilder, quien agregó que gracias al fútbol lo tuvo todo, pero que a su vez con el dinero que ganaba tenía sus excesos.

"Esa foto representa que lo tuve todo, pero también me quedé sin nada en el fútbol. Yo tuve bastante dinero, en el fútbol, gracias a Dios, pero de un momento a otro de tanta fiesta, de tanta cosa, muchos amigos y quedé así, como salgo en esa foto".

Por último, no dudó que ahora lo único que piensa es tratar de tener la mejor versión de sí mismo, de un Wilder Medina completamente nuevo.

"Yo quiero dejar un buen legado, de una persona que me caí muchas veces, pero me levanté y la última vez que me vean, que sea sobrio, bien levantado. La mejor versión de Wilder Medina todavía está por venir, falta mucho más para esta nueva versión y a este capítulo de mi vida", concluyó.