Yerry Mina le pidió matrimonio a su novia, con un sentido texto y un video

Los seguidores de Instagram de Yerry Mina fueron testigos de la declaración de amor del zaguero del Everton, para con novia Yeraldine Molina, con la que contraerá nupcias.

“Yeraldine, El cielo me ha revelado que tú eres la chica de mis Anhelos.Hoy como siempre, tengo un motivo para decirte lo Feliz que he sido con tu amor, tu comprensión, tu cariño. Agradecido con Dios por tenerte conmigo y juntos traspasando fronteras, nuevos retos, costumbres, idiomas y tú a mi lado luchando y conquistando.Bendito El día que escuché tu dulce voz y tus lindos ojitos me enamoraron.Soñé con ser parte de tu vida, ser El Hombre de tus Amores, ser El dueño de tus días, de realizar tus sueños, de disfrutar tus Fantasías. regálame un beso. Quiero que seas Mia. Dame ese privilegio de ser tu esposo y tú la esposa mía. Soñarlo fue bueno. Realizado será sublime vida Mia”, fue el mensaje de Mina González.

El futbolista ya se entrena en pretemporada con su club el Everton, misma institución a la que llegará su ‘panita’ de Selección Colombia James Rodríguez.

Como dato curioso, la pareja de tórtolos tiene una perrita llamada ‘Madonnita’, quien es considerada por ambos como su hija.