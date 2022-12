"Yo no le organicé el cumpleaños a Diego": la exnovia de Maradona explotó ante duras acusaciones

Rocío Oliva salió a hablar de la fiesta que se hizo en su casa la semana anterior y a la que acudió Gianinna Maradona, quien encendió las alarmas por el estadio de salud del técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Escándalo y polémica se armó en Argentina debido al enfrentamiento entre Diego Maradona, y Gianinna, su hija, quien se refirió en redes sociales al estado de salud de su padre, tras haberlo visitado el pasado 30 de octubre, el día de su cumpleaños.

En el cruce de declaraciones públicas ahora apareció Rocío Oliva, exnovia del 'Pelusa' y cuyo nombre salió a relucir porque la celebración se realizó en su casa.

"Diego está bien de salud, no llamo para ser vocera de Diego, sino para explicar mi situación. Yo no tengo que empastillar a nadie ni darle alcohol a nadie. Diego cumplió años y estaban sus amigos de Venezuela e Italia, que no conozco. Yo no le organicé el cumpleaños", dijo Oliva de entrada y en declaración publicadas por 'Rating Cero'.

"No me hace gracia que Diego esté empastillado. Si la hija dice eso... No tengo intención de entrar en discusión con ella porque no me corresponde y lo tiene que arreglar él. Pero si me meten a mí, necesito defenderme y decir que vengan y se ocupen de su padre las 24 horas", agregó la mujer.

Con el paso de los días se siguen revelando intimidades de un problema que tiene a Maradona en el medio, ya que es evidente su dificultad para hablar y para caminar.

“Diego es dueño de su vida y hace lo que quiere. Tampoco vi que sus hijas lo hayan ayudado por las redes sociales. Lo único que hicieron fue generar este conflicto, porque en todo caso las cosas se solucionan puertas adentro”, finalizó Oliva.

