El volante de la Selección Colombia y de River Plate, de Argentina, se animó a rapear en un contacto con un artista urbano de nuestro país. Buena onda del antioqueño.

Cualquier espacio sirve para tener esparcimiento y despejar la mente entre todas las noticias que se producen a diario sobre la pandemia del coronavirus, que afectó al mundo entero.

Y en ese sentido, Juan Fernando Quintero tuvo una charla abierta y distendida con el rapero colombiano Valles-T, en la que incluso se lanzó a elaborar sus propios ritmos.

"Yo soy Juanfer Quintero, el más certero. Claro que sí, yo soy el primero. No soy el tercero, ni el octavo. Soy Juan Fernando. No puedo. No soy cantante. Soy un jugador de fútbol. No me importa lo que diga el moribundo. Yo recorro todo el mundo jugando, metiendo pases gol. Se la tiro al delantero y hace gol. No me sale ni un rimón, pero aquí estoy intentando. Ese es el flow", fue el intento aplaudido del futbolista de River Plate y que destacó este jueves el diario 'Olé'.

De esa forma pasa Quintero Paniagua la cuarentena en Buenos Aires, a la espera de que se pueda dar vía libre por parte del gobierno argentino de volver, por lo menos, a los entrenamientos individuales de los jugadores de los clubes de este país.