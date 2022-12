Mohammed Salah: "Me he sacrificado por esta carrera. Ser un egipcio en este nivel es increíble"

El delantero egipcio fue clave en la obtención del título de los 'reds'. Anotó el primer tanto y fue una de las figuras del partido.

Mohammed Salah, futbolista del Liverpool, afirmó este sábado, después de ganar la Liga de Campeones al Tottenham (2-0), que para un egipcio como él llegar a un nivel como el de ganar la máxima competición continental "es increíble".

"Todos están contentos ahora. Yo lo estoy después de jugar la segunda final seguida y finalmente hacerlo 90 minutos. Todos hicieron su mejor esfuerzo hoy, no hubo grandes actuaciones individuales, todo el equipo fue increíble", dijo en declaraciones recogidas por la UEFA.

"Veremos el VAR la próxima temporada, pero me gusta mucho. Me he sacrificado mucho por mi carrera. Fui de un pueblo a El Cairo y ser un egipcio en este nivel es increíble", agregó.