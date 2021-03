Este domingo el fútbol sigue en las principales ligas del mundo y, como es costumbre, habrá presencia de los jugadores que integran la Selección Colombia , que dirige Reinaldo Rueda .

Así, David Ospina , Luis Fernando Muriel y Duván Zapata tendrán acción en la Serie A de Italia, mientras que Inglaterra, Dávinson Sánchez espera estar desde el arranque con Tottenham.

A Everton lo eliminaron de la FA Cup, pero a Yerry Mina le aplaudieron su labor defensiva

Mientras que en Argentina, Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa estarían con Boca Juniors, que recibe a Talleres de Córdoba, en la Copa de la Liga Argentina.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia este fin de semana:

David Ospina : Roma vs. Nápoles, domingo 21 de marzo 2:45 p.m., Liga de Italia. ESPN.

Álvaro Montero : Cali vs. Tolima, domingo 21 de marzo 5:40 p.m., Liga colombiana. Televisión cerrada.

Defensas

Dávinson Sánchez : Aston Villa vs. Tottenham, domingo 21 de marzo 2:30 p.m., Premier League. ESPN Play.

William Tesillo: Santos vs. León, domingo 21 de marzo 8:06 p.m., Liga de México.

Johan Mojica : Getafe vs. Elche, domingo 21 de marzo 8:00 a.m., Liga de España. ESPN.

Frank Fabra : Boca Juniors vs. Talleres, domingo 21 de marzo 7:00 p.m. Copa de la Liga de Argentina. ESPN.

Mediocampistas

Jorman Campuzano : Boca Juniors vs. Talleres, domingo 21 de marzo 7:00 p.m. Copa de la Liga de Argentina. ESPN.

Juan Guillermo Cuadrado : (no puede jugar por acumulación de amarillas) Juventus vs. Benevento, domingo 21 de marzo 9:00 a.m., Liga de Italia. ESPN 2.

Yairo Moreno: Santos vs. León, domingo 21 de marzo 8:06 p.m., Liga de México.

Edwin Cardona : Boca Juniors vs. Talleres, domingo 21 de marzo 7:00 p.m. Copa de la Liga de Argentina. ESPN.

Delanteros

Duván Zapata : Hellas Verona vs. Atalanta, domingo 21 de marzo 6:30 a.m., Liga de Italia. ESPN 3.

Luis Fernando Muriel : Hellas Verona vs. Atalanta, domingo 21 de marzo 6:30 a.m., Liga de Italia. ESPN 3.

Alfredo Morelos : Celtic vs. Rangers, domingo 21 de marzo 7:00 a.m., Liga de Escocia.