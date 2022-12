Carlos Darwin Quintero está imparable: gol y asistencia en el 0-3 de Minnesota frente a Earthquakes

El atacante colombiano ha sido figura en los dos partidos de su equipo en el arranque de la MLS. Este sábado, se volvió llevar todos los aplausos.

Carlos Darwin Quintero volvió a ser el gran líder del Minnesota United al conseguir un gol y dar una asistencia en el partido que ganaron a domicilio por 0-3 ante los Earthquakes de San Jose, en la segunda jornada de la vigésimo cuarta temporada de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Tras concluir la primera parte con empate a 0-0, a los 49 llegó el primer gol del Minnesota United por mediación de Quintero, quien marcó de penalti.

El gol generó el desconcierto en la defensa del equipo de San Jose, que dirige el entrenador argentino Matías Almeyda, quien hace su debut en la MLS, y a los 52 llegaba el 0-2, esta vez obra de otro jugador hispano, el mexicano estadounidense Miguel Ibarra, quien culminó la gran jugada de Quintero al llevarse a toda la defensa desde el centro del campo.

Ibarra, que acompañó a Quintero en la carrera, recibió el balón dentro del área y tras hacer un quiebre, dejó sentado al defensa que le marcó y de pierna izquierda remató potente por bajo para batir al arquero argentino de los Earthquakes, Daniel Vega.

La ventaja y el mejor juego del Minnesota United no permitió la reacción de los Earthquakes.

Al contrario, el dominio continúo siendo del equipo visitante que sentenció el marcador con el 0-3 cuando el defensa panameño Harold Cummings, en el minuto 75 marcaba en propia meta.

La victoria del Minnesota United le deja invicto con marca de 2-0-0, y seis puntos, ambas conseguidas de visitante después que en la jornada inaugural también vencieron por 2-3 a los Whigecaps de Vancouver.

Mientras que los Earthquakes siguen sin conocer el triunfo después de haber perdido los dos partidos que han disputado en su campo del Avaya Stadium.

El primero de la jornada inaugural lo perdieron por 1-2 ante el Impact de Montreal.

Vea el gol de Darwin Quintero

I'll take GOATS that start with the letter Q for 200, Alex pic.twitter.com/JNoJvJzKRf — Minnesota United FC (@MNUFC) March 10, 2019

