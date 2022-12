Cristian Dájome: “Independiente del Valle es un equipo pequeño, pero bien estructurado”

El delantero colombiano dialogó con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre su paso a la final de la Copa Sudamericana; cómo se dio el partido y su situación futbolística en Atlético Nacional.

Cristian Dájome habló de su paso por Atlético Nacional, el desempeño de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana y cómo plantearon el encuentro.

Independiente del Valle, reciente finalista de la Copa Sudamericana tras vencer a Corinthians por un marcador global de 4 a 2, demostró porqué ha sido uno de los equipos más destacados en el fútbol ecuatoriano en el último tiempo, a pesar de contar solo con 10 años de existencia en primera división.

De esta manera, Cristian Dájome pasó por ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y estas fueron sus palabras:

“Este es un club que no es muy grande, pero está bien estructurado, con un buen proyecto. Nosotros como jugadores le hemos dado una filosofía a Independiente del Valle”. Destacó Dájome.

“El juego de nosotros ayudó mucho, a toda cancha donde vamos salimos a proponer. Fue muy importante la ventaja que sacamos en Brasil. Además, nos tocó contra equipos de talla mundial como Independiente y Corinthians, no fue fácil eliminarlos, pero gracias a nuestro futbol y las condiciones de cada jugador y del equipo, hizo que estuviéramos en una final de Sudamericana”, agregó el delantero.

“En Atlético Nacional si fui un jugador importante pero no lo supe aprovechar. Me dieron la oportunidad de jugar, pero debido a las malas decisiones no me fue como esperaba”, finalizó el bogotano.

Independiente del Valle accedió a la final tras haberse impuesto por un marcador global de 4-2 a Corinthians, y ahora espera por el rival que saldrá entre Atlético Mineiro y Colón, encuentro que contará con los colombianos Yimmi Chará y Wilson Morelo, respectivamente. El encuentro se jugará este jueves a las 7:30 p.m.