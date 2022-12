Enzo Francescoli cree que Quintero puede llegar más alto: "Aún tiene margen de mejora"

Este martes, el ídolo de River Plate y actual director deportivo del club 'millonario' habló del futbolista colombiano, su adaptación en Argentina y su situación contractual con la institución de Núñez.

En diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Enzo Francescoli, ex futbolista uruguayo y actual directivo de River Plate habló sobre el crecimiento que ha tenido Juan Fernando Quintero en el último año, luego de tres temporadas alejado de su mejor nivel.

"Creo que tiene que ver con la madurez, algunos maduran antes y otros más tarde. A 'Juanfer' le faltaba esa maduración y creo que aún tiene margen de mejora", aseguró Francescoli.

Al ser preguntado por las claves que podrían explicar el gran nivel individual mostrado por el colombiano en el 'millonario', el ex jugador dijo: "Aquí se encontró con un grupo de profesionales muy sano y, además, encontró a un técnico que lo conocía muy bien y que lo apoyó. Encontró (en River) un lugar ideal para rendir a plenitud".

El ídolo también confirmó los reportes de la prensa argentina que indicaron que el antioqueño renovará con River hasta 2022 y tendrá una cláusula de 22 millones de euros. "Está todo listo. Hoy o mañana firmará con el presidente y ya está todo acordado", informó el directivo.

El uruguayo también habló del traspaso fallido de Luis Díaz y aseguró que, por ahora, ya no es un fichaje prioritario. "La verdad, no. En su momento era importantem pero Junior decidió no transferirlo. Ya veremos después".

El director deportivo del club bonaerense también habló de la adaptación del joven promesa Jorge Carrascal, quien está jugando en las inferiores de River Plate: "Está de a poco sumándose al trabajo, es un chico joven con las condiciones adecuadas y al técnico le gusta mucho. Debemos llevarlo despacio, pero es una apuesta importante para nosotros", indicó el ex futbolista.

Por último habló de una hipotética posibilidad de que Radamel Falcao volviera avestirse con los colores de la 'banda cruzada'. "Es difícil, depende más de ellos (el Mónaco y el propio Falcao) que de nuestro club, porque las diferencias económicas son muy grandes. Igual, acá siempre tiene las puertas abiertas", concluyó Enzo Francescoli.