Florentino Pérez y el tema James Rodríguez: "Aún no se ha tomado ninguna decisión"

El presidente del Real Madrid se refirió en forma breve al futuro del volante colombiano, que estuvo a préstamo en la última temporada en Bayern Múnich.

En las próximas semanas se debe definir el futuro de James Rodríguez , por quien Bayern Múnich tiene una opción de compra de 42 millones de euros y que le debe definir a Real Madrid si la hace efectiva o no.

Publicidad

Precisamente en 'Onda Zero', Florentino Pérez, presidente del club español, se refirió a la situación de James. "Aún no hemos tomado una decisión. Sé que ellos (Bayern) no van a hacer negocios a expensas del Real Madrid y eso me parece bien".

Vea acá: Lo quieren, pero con rebaja: Luis Fernando Muriel atento a su permanencia en Fiorentina

James Rodríguez llegó desde el lunes a Bogotá , participó en un evento social y se espera que se una a los trabajos de la Selección Colombia el próximo jueves, bajo las órdenes de Carlos Queiroz.

Mientras tanto, en Italia el portal 'Calciomercatto' informó en las últimas horas que Juventus y PSG, de Francia, están a la expectativa de lo que pase con Rodríguez Rubio para entrar en la puja por sus servicios.

Publicidad