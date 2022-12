Si bien Atalanta realizó una gran campaña en la presente Serie A , donde marcha en la segunda casilla, los de Bérgamo querían redondear la temporada con el título de la Copa de Italia, pero no lo lograron y Duván Zapata y Luis Fernando Muriel se quedaron con las ganas de alzar el trofeo.

Precisamente, una de las críticas en territorio italiano recayó sobre el oriundo de Santos Tomás, Atlántico, quien ingresó a los 68 minutos del compromiso disputado este miércoles.

Y para defenderlo estuvo su entrenador, Gian Piero Gasperini . Al finalizar el cotejo entre los 'bianconeri' y la 'diosa' el estratega resaltó la labor del atacante de la Selección Colombia .

"No es fácil cuando entras. Era un momento en la que luchábamos por salir, luego también entró Pasalic a ayudarnos pero no había mucho tiempo. Después llegó el gol de ellos. Luis entró bien como siempre y tuvo buenas ideas, pero el partido resultó un poco así. No hay que culpar a nadie", indicó Gasperini.

Ahora, los colombianos de Atalanta tendrán que centrar sus fortalezas en mantener la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Serie A, para ello, deberán ganarle a Milan , que es tercero y está a dos unidades.