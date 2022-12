“Hay otros grandes equipos interesados”, dijo el representante de Yerry Mina sobre su futuro

Jair Mina, tío y representante del zaguero colombiano del Palmeiras, indicó que llevan un año y medio con la duda sobre las verdaderas intenciones del Barcelona por llevarse al oriundo de Guachené.

De acuerdo con la información publicada por el portal brasileño ‘Esporte interactivo’, el círculo cercano al defensor colombiano está cansándose de la poca claridad del onceno español, que tiene una cláusula de preferencia por encima de otros equipos, para hacerse con los derechos deportivos del futbolista de 23 años.

“El Barça no puede tener dudas. Si quieren a Yerry, perfecto. Si no le quieren no habrá problema porque hay otros grandes equipos interesados”, aseguró el representante del deportista.

Sobre los directivos del cuadro azulgrana señaló, “Pep Segura debe decidir lo que quiere. Llevamos un año y medio con la duda y tenemos que resolverlo ya que si ellos no quieren Mina se va a ir a otro equipo”.

El negocio por los derechos deportivos del colombiano con el cuadro español pasa por su supuesta fecha de vinculación, puesto que si Yerry Mina llega al Barcelona en enero de 2018, los ‘culés’ deberán pagar nueve millones de euros y si es para después del Mundial de Rusia, la cifra subiría a los 10 millones de la moneda europea.