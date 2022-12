James tendría un “principio de acuerdo” para fichar por el Manchester United

Según el diario ‘The Sun’, los ‘Red Devils’ llegaron a un pacto con el volante del Real Madrid y su agente Jorge Mendes, para que el futbolista colombiano pase al club inglés, la próxima temporada.

De hecho, también afirman que Daniela Ospina, mujer de James Rodríguez, ya está buscando casa en la ciudad de Manchester, de cara a un posible traspaso del jugador colombiano al equipo dirigido por José Mourinho, cuyo representante también es Jorge Mendes.

Debido a la falta de oportunidades y al poco protagonismo que ha tenido en el Real Madrid, James estaría pensando en abandonar el club merengue el próximo verano y el Manchester United estaría interesado en contar con sus servicios.

Daniela Ospina habló sobre la situación de James en el Real Madrid y no descartó la posibilidad de que el jugador nacido en Cucutá, pase a otro equipo la próxima temporada: “En el momento en que tenga que tomar la decisión la tomará. Si no, pienso que acá estará contento. No puedo asegurar nada. Es una decisión muy personal”.

James Rodríguez, quien viene de anotar tres goles en sus últimos dos encuentros con Real Madrid, ha expresado su deseo de quedarse en la casa blanca, pero no cuenta con la confianza del técnico Zinedine Zidane por lo que si no tiene más tiempo de juego, podría abandonar el club español, al cual llegó en 2014.