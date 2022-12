No, gracias.

Jarlan Barrera, sin poder brillar en Rosario Central: no jugó en la derrota 2-0 frente a Lanús Jarlan Barrera, sin protagonismo y sin brillar en Rosario Central: no jugó en la derrota 2-0 frente a Lanús. El mediocampista colombiano no fue tenido en cuenta, y estuvo en el banco de suplentes. En otro partido, Banfield venció a Colón.