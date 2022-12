La angustia de Yoreli Rincón: “Estaba asustada por el resultado de la prueba del coronavirus”

Desde su aislamiento preventivo, la futbolista colombiana del Inter de Milán contó todo el proceso al que se tuvo que someter para saber si desde Italia llegó contagiada y no por el COVID-19.

Alrededor de dos semanas lleva Yoreli Rincón en la ciudad de Bogotá, pasando su respectiva cuarentena obligatoria, luego de haber llegado de Europa.

Este domingo quiso compartir unos minutos con sus seguidores a través de sus redes sociales y narró cómo se le realizó la prueba para saber si estaba o no contagiada por coronavirus.

“Yo estaba muy asustada por la prueba del coronavirus. Menos mal dio negativo. Le hacen una entrevista como de media hora, preguntándome qué hice en el último mes. Eso me pareció difícil porque hay cosas que no recuerdo”, señaló de entrada la futbolista del Inter de Milán.

Rincón siguió describiendo el proceso, en el que también le preguntaron qué tanto estuvo en contacto durante los entrenamientos con sus compañeras. “Yo no tenía ningún síntoma. Entonces me abrieron la boca para analizarme la garganta, después los ojos y por último me metieron un ‘palo’ larguísimo por la nariz”.

“En ese momento yo llevaba cuatro días acá y solo me dijeron que debía esperar. Los resultados me llegaron cinco días después. O sea que, al noveno día de mi llegada supe si tenía o no coronavirus; eso me parece grave”, reprochó.

Por último, la mediocampista no quiso desaprovechar la oportunidad para dejar un mensaje. “En Italia al principio esto se tomó como una recocha y cuando llegué aquí, vi lo mismo. Me daba mucha rabia cuando hacían bromas de esta situación, porque no saben lo peligroso que es este virus. Ojalá tomemos conciencia y nos quedemos en casa”.