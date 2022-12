“La salida del Real Madrid fue algo muy triste y duro. Era mi sueño triunfar ahí”: James Rodríguez

El jugador del Bayern Múnich afirmó también que “no sabe si Zidane fue injusto con él”.

“Zidane sigue siendo mi ídolo en el fútbol”: James habló de su salida del Real Madrid En España no hay día en el que dejen de extrañar a James Rodríguez. Especialmente con la actualidad del Real Madrid. El equipo que dirige Zinedine Zidane solo podrá salvar la temporada llevándose la Champions League. No será fácil, sobre todo, con el nivel que ha mostrado en cada partido.

Publicidad

“Cómo no te has podido quedar en el Real Madrid”, señaló con referencia a James, el periodista español, del programa ‘El Chiringuito’, Eduardo Aguirre. El comunicador entrevistó al futbolista colombiano y aseguró además que “no tienen ningún rencor con el Madrid. Él es madridista. No le gusto su forma de salir, pero en ningún momento va a desearle mal a alguien del Madrid".

En la primera parte de la entrevista, el jugador de la Selección Colombia no ocultó su frustración por la marcha del equipo español. “No sé si Zidane fue injusto conmigo, yo cada vez que entraba hacia buenas cosas. Cada entrenador tiene sus gustos por algunos jugadores. Zidane es mi ídolo, como jugador fue de los mejores del mundo”.

Lea también: Histórica revista deportiva El Gráfico, no va más como edición impresa

“No sé si Zidane fue injusto conmigo, yo cada vez que entraba hacia buenas cosas. Cada entrenador tiene sus gustos por algunos jugadores. Zidane es mi ídolo, como jugador fue de los mejores del mundo, tenía mucha calidad”, sostuvo el colombiano.

Publicidad

Además, James fue muy critico con el trato que recibió en los momentos difíciles que atravesó. “La prensa decía cosas que no eran claras, aseguraban que entrenaba mal y eso no lo puedo aceptar porque yo entrenaba el doble que muchos. Los que afirmaban ese tipo de cosas eran personas que querían hacer daño, eso era injusto conmigo”.

El colombiano también añadió que no se arrepiente de nada tras su paso por el cuadro ‘merengue’. “Tengo la conciencia tranquila porque cada que tenía la oportunidad de jugar intentaba dar el máximo”.

Publicidad

Vea acá: Los refuerzos de Millonarios llegan con continuidad, ritmo y siendo figuras

“La salida del Real Madrid fue algo muy triste y duro. Era mi sueño desde siempre pero el fútbol es así”, puntualizó.

Sin embargo, James aseguró que pese a como se dieron las cosas, hoy se encuentra pasando por un gran momento y no tiene ningún tipo de remordimientos. De hecho, se refiero a la actualidad del equipo español. “Cuando puedo veo al Real Madrid. Todos los equipos tienen fases malas, ellos están pasando por una, pero falta mucho para que finalice la temporada y sé que pueden darle la vuelta”.

Por último, le auguró una gran Champions a sus exequipo. “Yo creo que el Real Madrid pasará contra el PSG. Firmo una final entre Bayern y Madrid”, sentenció.

Publicidad