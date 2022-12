Mónaco, más allá de Mbappé y Falcao: ya disfruta con su nueva perla de 20 años

Youri Tielemans hizo su debut profesional con 16 años, con 18 ya era capitán del Anderlecht y un año después, con 19, lo convocó por primera vez la selección de Bélgica.

El belga Youri Tielemans hizo su debut profesional con 16 años. Con 18 era capitán del Anderlecht y un año después, con 19, lo convocó por primera vez su selección. Con los 20 recién cumplidos ha fichado por el Mónaco a cambio de 25 millones de euros.

Publicidad

Este joven prodigio no deja nada al azar y, como en la cancha, siempre se anticipa a la jugada. Así, cuando el pasado mayo firmó un contrato de cinco temporadas con el club del Principado, el belga ya había visitado varios pisos en el Principado. Antes de marcharse de vacaciones lo dejó todo listo de cara a la siguiente temporada.

El equipo francés ya había mostrado interés por él bastante tiempo atrás y en marzo ambas partes, futbolista y entidad, llegaron a un acuerdo.

"El Mónaco siempre mostró interés y fue concreto. Sus directivos me dieron confianza. Su política y su discurso me gustaron mucho", indica el propio futbolista.

'Abierto tácticamente'

Publicidad

"Todo el mundo sabe cómo se trabaja aquí con los futbolistas: primero los atraen y luego los hacen progresar. Es lo que voy a intentar hacer. Trabajar bien para poder evolucionar", afirma el belga.

Y los primeros partidos de pretemporada, donde ya ha dejado muestras de su calidad, le dan la razón. Sin embargo, "jugar en el Mónaco no garantiza en absoluto acabar en un grande", asegura.

Publicidad

"Eso depende del jugador, de su forma de trabajar, aunque sé que aquí podré mejorar gracias al entrenador, los jugadores y el resto del equipo técnico", sostiene.

La llegada al equipo ha sido de momento positiva. "Los compañeros me han acogido muy bien y enseguida me he adaptado al grupo. El entrenador también me habla mucho, para que pueda adaptarme al sistema de juego. De momento estoy muy contento".

El centrocampista destaca por encima de todo el papel de Leonardo Jardim, artífice de un equipo que brilló a nivel continental la pasada temporada.

"Sabe lo que quiere. Tiene un esquema en la cabeza (4-4-2) y cree en él. En los entrenamientos trabajamos automatismos con el objetivo de que todo el mundo se adapte a ese dibujo", dice Tielemans, que se define como un futbolista "abierto tácitamente" y capaz de adaptarse a cualquier sistema.

Publicidad

A la izquierda de Fabinho en el centro del campo, el belga de momento ha ocupado la plaza de Tiémoué Bakayoko, fichado por el Chelsea. Aunque Tielemans sabe que sus cualidades son diferentes a las del internacional francés.

18 goles y 16 asistencias

Publicidad

"Espero sumar con mi forma de jugar y competir. Tengo algunas buenas cualidades, como el golpeo y el pase. El club cuenta conmigo para que aporte esas cualidades. Ahora me toca responder en el campo", explica.

El campeonato belga que ganó con el Anderlecht la temporada pasada -aportando 18 tantos y 16 asistencias de gol-, se quedó pequeño para su descomunal talento.

"Siempre se quiere jugar contra los mejores. Es por eso que decidí venir al Mónaco. La Ligue 1 es más competitiva que el campeonato de Bélgica. Hay más talento a nivel físico y técnico", apunta el joven jugador.

Lea también: Análisis: James, 45 minutos de libertad en la derrota de Bayern Múnich con Inter

Publicidad

Tielemans tendrá el próximo sábado, en Tánger, su primer test de nivel: la Supercopa de Francia, que enfrentará a su equipo, reciente ganador de la liga, con el París Saint-Germain, vencedor de la Copa.

"Es un trofeo importante. Haremos todo lo posible por ganar porque es fundamental empezar bien la temporada", avanza el belga, al tiempo que explica que "la campaña pasada fue excepcional para el club".

Publicidad

"Hacía mucho tiempo que el Mónaco no salía campeón (17 años). Hay que mantener ese nivel para ocupar las primeras posiciones y satisfacer las nuevas ambiciones del club", concluye.