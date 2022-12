¡Prográmese! Así jugarán este domingo los futbolistas de la Selección Colombia

Los jugadores del combinado nacional tendrán actividad este fin de semana tanto en las grandes ligas extranjeras, como en el rentado nacional.

Varios representantes de la ‘tricolor’ verán acción este fin de semana en cada una de sus ligas alrededor del mundo. A continuación GolCaracol.com le hace un recuento de los partidos que disputarán.

Son varios los futbolistas del combinado patrio que dirán presente en diferentes ligas del mundo.

Publicidad

A continuación, le mostramos cuándo y a qué horas juegan los futbolistas de la Selección.

Arqueros

David Ospina: Nápoles vs. Juventus (2:30 p.m.) ESPN 2 Andino – domingo 03 de marzo.

Vea también: Andrés Amaya y Jaminton Campaz, novedades para ciclo de prácticas de Selección Colombia Sub-20

Defensas

Santiago Arias: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid (12:30 p.m.) Directv – domingo 03 de marzo.

Helibelton Palacios: el partido de Nacional contra Medellín de esta fecha fue aplazado para el 26 de abril.

Deiver Machado: el partido de Nacional contra Medellín de esta fecha fue aplazado para el 26 de abril.

Cristian Alexis Borja: Sporting de Lisboa vs. Portimonense (3:00 p.m.) – domingo 03 de marzo.

Yerry Mina: Everton vs. Liverpool (11:15 a.m.) DirecTV – domingo 03 de marzo.



Publicidad

Volantes

Juan Guillermo Cuadrado: Nápoles vs. Juventus (2:30 p.m.) ESPN 2 Andino – domingo 03 de marzo. (LESIONADO).

Lea también: ¡Volvió Jeison Murillo! Fue convocado para el clásico Barcelona contra Real Madrid, por Liga

Delanteros

Miguel Borja: Junior vs. Palmeiras (7:30 p.m.) – miércoles 06 de marzo.

Yimmi Chará: Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño (5:15 p.m.) – miércoles 6 de marzo.

Luis Fernando Muriel: Atalanta vs. Fiorentina (12:00 a.m.) ESPN Internacional– domingo 03 de marzo.

Publicidad



Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados